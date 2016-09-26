Абакан, 26 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В Хакасии праздник урожая Уртун тойы собрал представителей старейших родов республики.

culture19.ru Праздник урожая Уртун тойы

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры региона, главным событием праздника стал конкурс-презентация рода «Алтын пубайым» — «Золотая колыбель», прошедший на главной сцене. Представители 10 старейших родов Хакасии рассказали об истории и семейных традициях своей родовой ветви, а также о выдающихся людях, прославивших их род.

В Минкультуры уточнили, что в этом году праздник был посвящен Году человека по древнехакасскому календарю. После представления родов прошел обряд благодарения Земли (Чир Чайааны) за полученный урожай и обряд кормления Священного огня (Улуг От) пищей, привезенной со всех районов республики и приготовленной из продуктов нового урожая.

Центральное место в театрализованном прологе занял традиционный свадебный обряд. Покровительница детей и рожениц — богиня Умай — благословила молодые семейные пары на долгую совместную жизнь и «одарила» молодоженов детьми.

По словам первого заместителя главы республики Олега Нама, Хакасия является единственным регионом, который на законодательном уровне закрепил празднование Уртун тойы и Дня тюркской письменности и культуры. В программу республиканского праздника, который состоялся 24 сентября, вошли конкурсы, ярмарка и работа подворий муниципальных образований Хакасии.

Напомним, национальный праздник урожая Уртун тойы традиционно завершает празднование Дней тюркской письменности и культуры. По мировоззрению хакасского народа, осень — это время зрелости и подведения итогов.