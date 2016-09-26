Новосибирск, 26 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Представители новосибирской общественности пожаловались в прокуратуру на асфальтобетонный завод в р.п. Маслянино, который, по их мнению, травит местных жителей и детей из детского сада «Теремок». Как сообщила ИА REGNUM координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер, в июне 2015 года по обращению местных жителей были взяты пробы воздуха на жилых участках. Лабораторное исследование показало, что в воздухе превышены предельно допустимые концентрации взвешенных веществ.

Олеся Вальгер Новосибирцы пожаловались в прокуратуру на выбросы асфальтобетонного завода

«В декабре 2015 года ООО «Маслянинский производственный комплекс», которому принадлежит асфальтобетонный завод, было оштрафовано судом. Комплексу были выданы предписания об устранении нарушений и приостановке деятельности на 90 суток. 90 суток прошли, и завод возобновил работу, а каких-либо мер по очищению выбросов жители не заметили», — отмечает Вальгер, подчеркивая, что неприятный химический запах по-прежнему чувствуется на всех окрестных улицах, где расположены жилые дома и детский сад.

По словам Вальгер, проблема в том, что одно из красивейших мест Новосибирской области — Маслянино — к несчастью, находится достаточно далеко от Росприроднадзора и областного правительства. И поэтому на проблему, кроме пары местных активистов, никто не обращает внимание.

«Люди живут вблизи вредного производства, дети ходят в детский садик вблизи вредного производства, а надзорные органы один раз оштрафовали завод и больше не следят за тем, что он возобновил работу, ничего не изменив в ней. Мы обратились в прокуратуру Новосибирской области с обращением о проведении прокурорской проверки по факту нарушения. Тем временем асфальтобетонный завод экономит на профилактических мероприятиях и исследованиях и травит местных жителей», — рассказала ИА REGNUM Олеся Вальгер.

По предоставленным «Искалеченным Новосибирском» данным, в прошлом году при проверке были обнаружены следующие нарушения: не был утвержден проект организации санитарно-защитной зоны; отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам; не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением профилактических мероприятий; не осуществлялись лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов, в том числе на территории жилой застройки; были превышены ПДК взвешенных веществ.

В обращении на имя прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева сказано, что, согласно свидетельствам местных жителей, «МПК» по-прежнему не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных норм, не берет проб воздуха в зоне влияния выбросов, не организовал санитарно — защитную зону. При этом представители общественности утверждают, что департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу не подтвердил наличие у «МПК» разрешения на выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Они просят региональную прокуратуру провести проверку в связи с поступившей информацией о фактах нарушения.

Обращение к региональному прокурору датировано сегодняшним днем, 26 сентября. Однако, как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, документы к ним пока не поступили.

Асфальтобетонный завод, о котором идет речь, расположен в р. п. Маслянино и принадлежит ООО «Маслянинский производственный комплекс». Рядом с заводом расположены старое кладбище, слияние реки Барсучихи с Бердью, больше сотни жилых домов с огородами и детский сад «Теремок» (Алтайская, 36).