Москва, 26 сентября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 сентября завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 3%, до $46,05. Цена рухнула на слухах, что встреча стран-нефтепроизводителей в Алжире провалится.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Обвал котировок не изменил техническую картину по нефти. С середины августа цена на Brent находятся в боковом тренде. Не стоит придавать значения ценовым колебаниям в диапазоне $45,00-$50,00.

В минувшие выходные глава Минэнерго Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей. Его заявления не нашли отражения в котировках, поскольку и так известно, что саудиты пойдут на её снижение, если Иран откажется от наращивания темпов производства. А власти Ирана не хотят замораживать добычу нефти так как не достигнут целевой уровень 4 млн баррелей в сутки (текущий 3,6 млн баррелей в сутки).

Сегодня, 26 сентября, в Азии баррель Brent стоит $46,25 (+0,41%). В рамках коррекции к пятничному снижению, по нефти ожидается восстановление цен до $47,00-$47,10. Нефтяной рынок будет лихорадить до тех пор, пока не объявят результаты встречи. Так что не удивляйтесь ценовым колебаниям 5−7% день.