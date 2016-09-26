Вашингтон, 26 сентября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб США проводят проверку причастности предпринимателя Картера Пейджа — человека, которого кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своим советником по внешней политике, — к связям с официальными лицами в Москве, которым он обещал, как считают спецслужбы, снять санкции в случае избрания Трапа президентом США. Об этом сообщает Foreign Policy.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

Как стало известно 23 сентября, поводом для вмешательства спецслужб стала информация, предоставленная конгрессу США в ходе ряда слушаний. На них было указано, что в ходе прошедшего лета советник Трампа встречался с «высокопоставленными лицами» в Москве, которые «находятся под санкциями». Днем ранее, 22 сентября, члены-демократы комиссий по разведке конгресса и сената выступили с жесткой критикой Москвы.

«Мы пришли к заключению, что российские разведывательные ведомства прилагают активные и сконцентрированные усилия для оказания влияния на выборы в США», — написали сенатор Дайэнн Файнстайн и конгрессмен Адам Шифф. «Мы полагаем, что указания спецслужбам России об осуществлении таких действий могут исходить исключительно из высших эшелонов российской власти», — добавили они.

Информация о начале против Пейджа расследования вынудила главу предвыборной кампании кандидата-республиканца Келлиан Конуэй выступить с заявлением о том, что он не имеет никакого отношения к предвыборному штабу Трампа.

«В данный момент он не является частью кампании, которую я веду», — заявила она 25 сентября, как сообщает Politico.

По словам Конуэй, если Пейдж и делает то, в чем его обвиняют, то он делает без разрешения или ведома президентской кампании Трампа, а сам Пейдж не получал согласия кандидата для ведения переговоров от его имени.

Напомним, о связях людей в окружении Трампа с официальными лицами в России сообщается уже давно, а обвинения самого кандидата-республиканца в любви к Москве уже стали неотъемлемой частью выборов 2016 года. Так, в частности, в работе на интересы России был обвинен бывший руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Пол Манафорт, когда национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало информацию, что он получил более $12 млн от Партии регионов Виктора Януковича.

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Необходимо отметить, что информация о начале расследования в отношении человека, связанного с кандидатом-республиканцем, появилась всего за несколько дней до начала первых дебатов претендентов на пост главы Белого дома, которые пройдут 26 сентября.

Как отмечает издание The Hill, во время этих дебатов Трамп может столкнуться с большими трудностями, поскольку ему еще ни разу не участвовать в риторической схватке с другим кандидатом, тогда как его соперник из Демократической партии Хиллари Клинтон обладает богатым опытом ведения дебатов с претендентами на пост президента США. Издание также подчеркивает, что Трамп может оказаться в новой для него обстановке, поскольку зрителям сказано не аплодировать, ликовать или освистывать того или иного кандидата.