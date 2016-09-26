Москва, 26 сентября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 23 сентября закрылись ростом по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,56%, до 64,06 рубля, евро/рубль — на 0,78%, до 71,93 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В первой половине дня курс рубля повышался против доллара США до 63,37 рубля, и евро — до 71,08 рубля. Спрос на национальную валюту подскочил во время роста нефтяных котировок до отметки $48,23 за баррель.

Цены на нефть устремились вверх после сообщений, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, если Иран откажется наращивать темпы производства.

В ходе американских торгов рубль растерял всю прибыль, уйдя в минус следом за нефтяными котировками. Баррель Brent подешевел на 5,4%, до $45,63 на слухах, что встреча стран-нефтепроизводителей в Алжире провалится. По итогам дня минус составил 3%.

Сегодня, 26 сентября, в Азии баррель Brent стоит $46,16 (+0,29%). Торги на Московской бирже по валютам откроются незначительным снижением. Значимые макроданные отсутствуют. Динамика курсов валют будет определяться новостным фоном по встрече ОПЕК, которая является главным риском для рубля в ближайшие дни.

На 26 сентября приходится пик налоговых платежей. Российские компании заплатят НДС, акцизы и НДПИ. Поскольку валютные пары сегодня корректируются к движению пятницы, в большинстве случаев, то от пары доллар/рубль ожидается снижение к 63,70 рубля, евро/рубль — до 71,60 рубля.