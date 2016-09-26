Москва, 26 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России установили новый рекорд: за первые два дня продаж новинки было продано больше устройств, чем в прошлом году. Ритейлеры назвали спрос на продукцию Apple «ажиотажным», пишет газета «Ведомости».

iPhone 7

По словам, представителя «Связного» Сергея Тихонова, спрос на iPhone 7 значительно выше, чем на iPhone 6s в 2015 году. Представитель «Евросети» Елена Анисимова отметила, что первая партия новинок ушла по предзаказам, однако ее не хватило и следом пойдет вторая партия.

Ажиотажный спрос и в интернет-магазине «Вымпелкома»: он более чем в два раза выше, чем на iPhone 6s годом ранее. Активнее всего идут продажи телефонов черного, розового и золотого цвета с памятью 128 Гб. Также отметили увеличение продаж в «Мегафоне».

Официальные продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus начались 23 сентября. В день открытия продаж возле магазина ГУМ в Москве выстроилась очередь в несколько сотен человек, люди ждали начала продаж с ночи.