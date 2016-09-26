Москва, 26 сентября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Первые образцы гиперзвукового оружия могут поступить в распоряжение ракетных войск Российской Федерации (РФ) уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью газете «Коммерсантъ».

US Air Force Гиперзвуковая ракета

«Думаю, что в начале следующего десятилетия, — говорит он. — Не могу раскрывать всех деталей, но кое-какие наработки у нас уже есть».

При этом Обносов добавил, что развитие проектов по разработке гиперзвукового оружия даст положительный толчок всем отраслям науки, среди которых аэродинамика, вычислительные методы и двигателестроение.

«Мы (корпорация КТРВ) очень плотно сотрудничаем с академическими вузами и РАН, — говорит гендиректор. — Рассчитываю, что в ближайшее время проведем совещание с ведущими учеными, посвященное фундаментальным проблемам разработки и создания гиперзвуковых технологий».