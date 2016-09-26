Екатеринбург, 26 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бродячая собака напала на трёхлетнюю девочку и искусала её. В результате девочка с тяжёлыми травмами лица была доставлена в детскую городскую больницу №9. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

tololo.ru Бродячие собаки

Инцидент произошёл 22 сентября неподалёку от школы №50 на Сортировке. По сообщениям очевидцев собака выскочила из кустов и набросилась на ребёнка. Подруга матери девочки отогнала собаку, однако животное успело искусать ребёнка, после чего она была немедленно доставлена в больницу.

По данному факту была организована прокурорская проверка. На данный момент установлено, что муниципальный контракт по отлову бродячих собак заключён с ЕМУП «Специализированная автобаза». Также известно, что по условиям договора предприятие могло привлекать субподрядчиков.

Надзорное ведомство намерено проверить акты выполненных работ и маршруты специалистов, проводивших мероприятия по поиску и отлову бродячих животных. Также будет установлено, поступали ли в районную администрацию жалобы жителей.

Так же по данному факту была организована доследственная проверка. «В рамках проверочных мероприятий будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также даваться правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входит недопущение подобного рода инцидентов», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.