Оттава, 26 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Соглашение, подписанное между пограничными ведомствами Канады и Китая, позволит ускорить процесс депортации китайских граждан из Канады, заявил представитель правительства Канады, сообщает 25 сентября Reuters.

news.superlife.ca Китайские граждане в Канаде

По данным отдела иммиграции Канады, депортации должны подвергнуться граждане Китая, которые имеют серьезные финансовые проблемы и проблемы со здоровьем, имеют уголовное прошлое или сознательно указали ложные сведения при подаче заявления на получение визы.

Соглашение позволит прибыть в Канаду представителям пограничной службы Китая для проверки документов лиц, подлежащих депортации, сообщил пресс-секретарь министра общественной безопасности Скотт Бардсли.

Соглашение будет действовать один год в рамках экспериментальной программы. Данное соглашение стало одним из соглашений между правоохранительными органами Канады и Китая во время канадского визита главы Государственного совета КНР Ли Кэцяна на прошлой неделе.