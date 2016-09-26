Канада планирует ускорить депортацию китайских граждан
Оттава, 26 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Соглашение, подписанное между пограничными ведомствами Канады и Китая, позволит ускорить процесс депортации китайских граждан из Канады, заявил представитель правительства Канады, сообщает 25 сентября Reuters.
По данным отдела иммиграции Канады, депортации должны подвергнуться граждане Китая, которые имеют серьезные финансовые проблемы и проблемы со здоровьем, имеют уголовное прошлое или сознательно указали ложные сведения при подаче заявления на получение визы.
Соглашение позволит прибыть в Канаду представителям пограничной службы Китая для проверки документов лиц, подлежащих депортации, сообщил пресс-секретарь министра общественной безопасности Скотт Бардсли.
Соглашение будет действовать один год в рамках экспериментальной программы. Данное соглашение стало одним из соглашений между правоохранительными органами Канады и Китая во время канадского визита главы Государственного совета КНР Ли Кэцяна на прошлой неделе.