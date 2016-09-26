Москва, 26 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Российским заёмщикам в 2017 году не нужно будет специально приходить в банк для того, чтобы дать своё согласие на запрос сведений об их доходах из Пенсионного фонда России (ПФР). Они могут ответить на запрос через SMS-сообщение. Об этом сообщил источник, близкий к Банку России, пишет газета «Известия».

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Тестирование новой системы началось в этом месяце. После окончания этого процесса банки перенастроят свои автоматизированные системы. До конца 2016 года должен подойти к завершению пилотный проект допуска кредитных организаций к сведениям о пенсионных счетах заёмщиков.

Отмечается, что в результате в 2017 год в России появится возможность реализовать механизм онлайн-кредитования.

«Заемщик подает в банк заявку на кредит, с портала госуслуг клиенту приходит SMS, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР», — говорится в сообщении. Если заёмщик ответит согласием, банк получит сведения из ПФР по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, комментируя намерения банковского сообщества отменить согласие клиентов на доступ к его кредитной истории, заявил, что в случае отмены согласия клиента банки будут бороться за хороших заёмщиков путем снижения для них ставки по кредиту.