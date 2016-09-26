Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 07:49 — ИА Регнум.

Матч восьмого тура чемпионата России по футболу завершился для «Ростова» победой над «Локомотивом» — 1:0. Единственный гол забил форвард жёлто-синих Дмитрий Полоз. На послематчевой пресс-конференции главный тренер донского коллектива Иван Данильянц назвал результат «тяжелой победой в сложной игре». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовчан 26 сентября.

fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз

По словам наставника, в первом тайме «Ростов» был безукоризнен и имел преимущество. «Команда показала тот футбол, который мы хотели», — отметил Данильянц.

Что касается второй половины игры, то у игроков уже закончились силы. «Ребята проявили характер и одержали важную победу. Произошло возвращение команды, которую любят болельщики и которую называют «мужики». Ребята притираются друг к другу, но для этого нужно время. Футболисты испытывают физическую и моральную нагрузки из-за плотного календаря», — обратил внимание рулевой команды.

Стоит отметить, что единственную замену желто-синие сделали только на 88-й минуте встречи. Как отметил Данильянц, «из-за лимита на легионеров», но были и другие причины. «Мы сделали все возможное в плане управления игрой», — заключил главный тренер.

Отметим, что в турнирной таблице РФПЛ «Ростов» занимает пятую строчку. У команды в активе 13 очков. Вперед себя желто-синие пропустили пока пермский «Амкар» (14 очков), питерский «Зенит» (16 очков), столичные ЦСКА (18 очков) и «Спартак» (19 очков).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже через пару дней, 28 сентября, «Ростов» принимает на своем поле голландский «ПСВ». Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе «Олимп-2». Билеты на игру разлетаются практически со скоростью света, несмотря на их достаточно высокую стоимость. Ажиотаж еще вызван и тем, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА, на Восточной трибуне ростовского стадиона будет закрыто 1,5 тыс. мест.

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Напомним, что первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ростов» провел с «Баварией» (Мюнхен) на выезде. Желто-синие уступили немцам со счётом 5:0. Но тренерский штаб поблагодарил команду за мужество и борьбу, проявленные в матче.

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