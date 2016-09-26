Якутск, 26 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Последствиями отмены пенсий тем, кто продолжает работать, станет сокращение числа людей пенсионного возраста, которые остаются трудоустроенными. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя инициативу Минфина РФ не платить пенсии тем, чей годовой доход превышает 500 тысяч или 1 миллион рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

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«Это, наверно, можно объяснить примерно так: выборы закончились, забудьте обещания». В нынешних условиях, годовой доход — это около 80 тысяч рублей в месяц с учётом налогообложения, не столь много, особенно в Якутии, где цены выше, чем в центральных регионах», — считает эксперт.

По мнению Данилова, инициатива может существенно повлиять на процент работающих пенсионеров.

«Такая мера неприемлема для сбалансированности бюджета ПФР и, безусловно, приведёт к сокращению работающих пенсионеров. Кроме того, в экономике страны итак существует кадровый дефицит опытных работников, какими являются работающие пенсионеры», — отметил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов РФ предлагает не платить пенсии тем из пенсионеров, чей доход превышает 500 тыс. рублей, а также лишить фиксированной выплаты тех из них, чей доход больше 2,5 прожиточного минимума. Экономия бюджета за три года в результате этих изменений достигнет почти 450 млрд рублей.

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