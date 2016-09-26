ЦБ готов исключить из реестра свыше 600 микрофинансовых компаний — СМИ
Москва, 26 сентября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Итогом проверки Центробанком микрофинансовых компаний стало выявление нарушений в более чем 900 организациях, что составляет около трети рынка. 620 микрофинансовых организаций (МФО) могут быть исключены из реестра ЦБ, пишет 26 сентября «Коммерсантъ».
Банк России провел мониторинг исполнения требований о вступлении МФО в саморегулируемые организации (СРО), обнаружив нарушения в 946 из 3195 организаций. От 326 нарушителей ЦБ потребовал исправить нарушение, в противном случае на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб., после чего компания может быть исключена из реестра.
Выведение из реестра означает, что компания потеряет статус микрофинансовой и утратит право предоставления потребительских займов. В срок до 6 сентября все МФО должны были в обязательном порядке войти в одну из официальных СРО.