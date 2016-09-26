Москва, 26 сентября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Итогом проверки Центробанком микрофинансовых компаний стало выявление нарушений в более чем 900 организациях, что составляет около трети рынка. 620 микрофинансовых организаций (МФО) могут быть исключены из реестра ЦБ, пишет 26 сентября «Коммерсантъ».

Дарья Антонов…А REGNUM Центральный банк России

Банк России провел мониторинг исполнения требований о вступлении МФО в саморегулируемые организации (СРО), обнаружив нарушения в 946 из 3195 организаций. От 326 нарушителей ЦБ потребовал исправить нарушение, в противном случае на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб., после чего компания может быть исключена из реестра.

Выведение из реестра означает, что компания потеряет статус микрофинансовой и утратит право предоставления потребительских займов. В срок до 6 сентября все МФО должны были в обязательном порядке войти в одну из официальных СРО.