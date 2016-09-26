Петропавловск-Камчатский, 26 сентября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Памятник Витусу Берингу и первая гостиница — открытие этих объектов на Командорских островах на Камчатке приурочили сразу к трем юбилеям. В селе Никольское на минувших выходных отпраздновали 275-летие открытия островов, 190-летие села и 335-летие со дня рождения Витуса Беринга. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в торжествах приняли участие потомок командора Иоахим Руф, а также Михаил Чириков, чьим предком был знаменитый российский путешественник Алексей Чириков.

камчатка.рф На Командорах установили памятник первоткрывателю Берингу, а также построили первую гостиницу

Основные торжества прошли в Никольском. Поздравляя местных жителей, губернатор Камчатки Владимир Илюхин отметил, что открытие Командор можно смело поставить в череду великих географических открытий, которые определяли ход дальнейшей истории. По словам главы региона, сейчас на острова стремятся сотни туристов, которые хотят полюбоваться уникальной природой. При этом местные жители, как отметил политик, делают все для сохранения культуры.

На празднике также побывал и посол Королевства Дании в Москве Томас Винклер. «Для меня, как посла Королевства Дания и родины Витуса Беринга большая честь находиться здесь и участвовать в торжествах, посвященных 275-летию открытия Командорских островов. Это значимо для всех датчан, поскольку Витус Беринг является для всех нас символом многолетних дружеских отношений России и Дании — в прошлом и настоящем», — сказал Томас Винклер.

Во время праздника потомок Беринга Иоахим Руф открыл памятник своему предку. Он был установлен к 335-летию со дня рождения командора. Памятник изготовили в Москве по макету скульптора Вьюева, при содействии местных предпринимателей.

Кроме того, к юбилеям в Никольском успели достроить первую в этих местах гостиницу, на которую было потрачено более 30 млн рублей. Она рассчитана на 18 номеров и расположена в центральной части села с видом на Тихий океан и побережье бухты Гаванская. Её строительство было вызвано в том числе и растущим туристическим потоком на острова.

Командорские острова находятся в северной части Тихого океана, ограничивая с юга Берингово море и являются западной оконечностью Алеутской островной дуги. Архипелаг включает в себя около 15 островов разного размера, наиболее крупными из которых являются острова Беринга и Медный. Острова расположены довольно компактной группой и лежат на расстоянии примерно 175 км к востоку от Камчатки.

Командорские острова называют «страной ветров и туманов», так как средняя годовая скорость ветра здесь достигает 7,1 м/сек. Почти в каждом месяце (кроме летних) бывают дни, когда скорость ветра достигает ураганной силы — более 30 м/сек. Число дней с ветром свыше 15 м/сек составляет около 80 в год. Характерная особенность климата острова — большая вероятность пасмурного неба. Количество дней с туманом — 60 в году, 45 дней в году с метелями.

Остров Беринга был открыт 5 ноября 1741 года Второй Камчатской экспедицией на обратном плавании от берегов Америки экипажем пакетбота «Св. апостол Петр», во главе с капитаном-командором Витусом Берингом. Он скончался от тяжёлой болезни 8 декабря 1741 года в период зимовки в бухте, впоследствии названной бухтой Командор, где и был захоронен. Остров носит имя своего первооткрывателя — датчанина по происхождению, Витуса Беринга.

Остров Медный, соседний с островом Беринга, был известен экипажу пакетбота «Св.Петра», но координаты острова Медный были нанесены на карту Алексеем Чириковым — капитаном пакетбота «Святой апостол Павел» во время плавания к острову Атту в мае июне 1742 года.