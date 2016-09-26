Дамаск, 26 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В Сирии на авиабазе Хмеймим прошёл большой концерт с участием российских артистов, передаёт телеканал «Звезда».

mil.ru Палаточный шатер авиабазы Хмеймим

Концерт состоялся накануне, 25 сентября, в палаточном шатре. Свою новую программу военным привезли заслуженный артист России Александр Левшин, а также творческий коллектив Дома офицеров Западного военного округа.

«Сердце переполняется огромной благодарностью и уважением. С этой сцены хочу вам поклонится, и сказать огромное спасибо за ваш подвиг», — сказал Левшин.

Также в Хмеймим прибыла историко-тематическая выставка военной техники СССР и России. Военные смогли ознакомиться с образцами броне и автотехники, советской и российской техникой ВВС и ВМФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября российский виолончелист и дирижёр Сергей Ролдугин сообщил подробности концертного выступления в Пальмире, посвящённого освобождению города от террористов.