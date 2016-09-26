Оттава, 26 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландескуг прокомментировал поражение своей команды от сборной Европы (2:3) в овертайме полуфинального матча Кубка мира-2016, который проходит в канадском Торонто.

wch2016.com Матч между сборной Швеции и сборной Европы

«Все кроме золотой медали — неудача в наших глазах, и я думаю, эту мысль разделяет вся команда, — цитирует Ландескуга «Р-Спорт». — У нас была одна цель, и мы не смогли ее достичь. Это очень больно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября сборная Швеции по хоккею в овертайме проиграла команде Европы в полуфинальном матче Кубка мира-2016. Встреча, прошедшая в «Эйр Канада-центр» в канадском городе Торонто, завершилась со счетом 2:3.

В финальной серии сборная Европы «сразится» с командой Канады, которая в другом полуфинале переиграла российскую сборную (5:3).

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