Сеул, 26 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Южнокорейский профсоюз Hyundai Motor организовал свою первую общенациональную забастовку, за последние 12 лет, запланированную на 26 сентября, сообщает 25 сентября Reuters.

Николай Иванович Верхотуров. Расчёт перед стачкой. 1910

Профсоюз требует повышение заработной платы. Забастовка продлится полный рабочий день. Общенациональной забастовке предшествовала серия частичных остановок на производстве с июля этого года на заводах Hyundai по всей Южной Корее. В результате этих частичных остановок производства, компания не произвела 101 тыс. 400 автомобилей на сумму $2 млрд.

Напомним, в конце прошлого месяца, члены профсоюза работников Hyundai Motor не достигли соглашения с руководством компании относительно размера заработной платы, т.к. компания Hyundai предложила заработную плату ниже, чем в 2015 году.