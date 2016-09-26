Москва, 26 сентября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Гендиректор InfoWatch и член рабочей группы при администрации президента Наталья Касперская подтвердила газете «Коммерсант» обсуждение органами власти механизмов дешифровки и анализа интернет-трафика в России.

fastinternetproviders.org Интернет-трафик

По ее словам, тему передачи SSL-сертификата органам власти лоббируют Роскомнадзор и ФСБ. «И это требование передачи сертификата — абсолютно правильная вещь, потому что сейчас у нас есть кусок интернета, который совершенно неподконтролен собственной стране», — заявила Касперская на конференцииBIS Summit 2016.

Она пояснила, что сбор данных осуществляется в глобальном масштабе много кем, и, к сожалению, эти «много кто» находятся за пределами России. В Роскомнадзоре изданию эту информацию не прокомментировали, в ФСБ РФ на запрос не ответили.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов 7 июля 2016 года. Согласно комплексу документов, операторы связи обязаны в течение трех лет хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Закон начинает действовать с 1 июля 2018 года. Все эти данные необходимо будет предоставить по запросу спецслужб.

Ранее сообщалось, что ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг РФ обсуждают решения по дешифровке и доступу ко всему интернет-трафику в России в режиме реального времени. ФСБ настаивает на дешифровке трафика по ключевым параметрам, например, по словам, а министерства — на расшифровке трафика лишь тех абонентов, которые уже привлекли внимание правоохранительных органов.