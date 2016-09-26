Киев, 26 сентября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что в случае победы на президентских выборах он рассмотрит вопрос о признании Крыма частью Российской Федерации (РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это часть предвыборной риторики», — заявил глава Украины.

При этом Порошенко выразил уверенность, что будущий глава Белого дома будет ответственным политиком.

«Я думаю, что после выборов в США, кто бы их ни выиграл, это будет ответственный лидер великой американской нации», — сказал президент Украины.

Ранее миллиардер Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что в случае своего избрания рассмотрит вопрос о признании Крыма частью РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым был включен в состав России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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