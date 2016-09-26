Якутск, 26 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе не осталось действующих лесных пожаров. С последними четырьмя очагами региональные службы справились в воскресенье, 25 сентября, сообщает пресс-центр Федерального агентства лесного хозяйства по ДФО.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Все ликвидированные возгорания находились на территории Якутии. К ликвидации лесных пожаров привлечено было 46 человек. На территории других субъектов федерации дальневосточного округа пожары не зарегистрированы.

Всего за пожароопасный период 2016 года на территории округа лесными пожарами было охвачено 664,8 тысячи гектаров, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда в огне пострадали 292 тыс. га природных территорий.