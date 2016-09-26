Токио, 26 сентября, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Колебания земной поверхности, магнитуда которых составила 5,0 единицы, зафиксированы у берегов Японии в понедельник, 26 сентября, сообщает геологическая служба США.

hotelkaribe.com Хоккайдо

Эпицентр сейсмособытия располагался в 50 км на юго-восток от населенного пункта Сидзунаи, в акватории Тихого океана между островами Хонсю и Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 км.

К настоящему времени информации о разрушениях или пострадавших не объявлялось. Угрозы цунами объявлено не было.