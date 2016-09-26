Барселона, Испания, 26 сентября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Каталония заявила о своей приверженности установить крепкие связи с Россией. В случае выхода Каталонии из состава Испании власти автономного сообщества планируют приложить все усилия для того, чтобы построить хорошие отношения с РФ. Об этом в интервью агентству Sputnik заявил пресс-секретарь партии «Каталонская солидарность за независимость» Хосе Энрике Фолк.

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По его словам, когда Каталония станет независимой, она сделает все для того, чтобы установить прочные связи с Москвой в сферах экономики, культуры и социального обеспечения.

Напомним, что в конце сентября прошлого года в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы, по их результатам победителем стала коалиция «Вместе «за», включающая в себя и «Демократическую конвергенцию Каталонии», и «Левых республиканцев». Коалиция выступает за то, чтобы область вышла из состава Испании.

9 ноября 2015 года каталонский парламент принял резолюцию о начале процесса формирования независимого государства с республиканской формой правления. В свою очередь, официальные власти Испании считают стремление Каталонии к независимости незаконным. Так, 2 декабря Конституционный суд страны признал резолюцию о независимости Каталонии незаконной.