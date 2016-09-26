Пекин, 26 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки 6,6744 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР ослабла на 74 базисных пунктов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового регулятора Китая.

valutaworld.ru Юань

Как отмечают аналитики, ослабление национальной валюты КНР является незначительным, и никак не скажется на мировых финансовых процессах.

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был зафиксирован в декабре 2010 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 14 сентября за 1 американский доллар давали 6,6895 юаня. В заявлении главного финансового регулятора Китая подчеркивается, что колебания юаня в пределах нормы, угрозы для национальной экономики нет.