Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Вашингтон может пересмотреть свое отношение к столице Израиля в том случае, если главой Белого дома окажется кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп. Такое обещание республиканский кандидат озвучил на прошедшей в Нью-Йорке встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает в воскресенье, 25 сентября, агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательного штаба Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В случае избрания Трампа на пост президента, США признают Иерусалим «неделимой столицей Государства Израиль», заверил республиканец Нетаньяху. Кроме того, по мнению Трампа, мир на Ближнем Востоке воцарится в тот момент, когда жители Палестины «откажутся от ненависти и насилия» и признают Израиль еврейским государством.

Переговоры Трампа и Нетаньяху длились более часа, за это время собеседники коснулись ряда вопросов, в том числе американской военной помощи Израилю, ядерного соглашения по Ирану и борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ).

Напомним, после аннексии в 1967 году Восточного Иерусалима ООН не признало город единым муниципальным образованием, поэтому дипломатические представительства государств находятся за его пределами: в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.