Пекин, 26 сентября, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Специалисты Китайского национального космического управления сообщили о том, что станция «Тяньгун-2» успешно заняла заданную орбиту и полностью готова к стыковке с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-11», который доставит на станцию двух космонавтов. В настоящий момент «Тяньгун-2» находится на высоте 393 км от поверхности Земли.

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«Мы провели ряд технических испытаний, которые продемонстрировали полную работоспособность станции. «Тяньгу-2» расположилась на заданной орбите, где ей предстоит провести стыковку с остальными модулями», — сообщил журналистам заместитель руководителя Центра аэрокосмического управления в Пекине Ли Цзянь.

Чиновник подтвердил, что запуск «Шэньчжоу-11» с двумя космонавтами на борту состоится в октябре 2016 г. Китайские космонавты проведут на орбите 30 суток, в ходе которых будут проведены ряд экспериментов. Ли отметил, что предстоящая стыковка станет уникальной — впервые в истории китайской космонавтики пилотируемый космический корабль будет состыковываться с «Тяньгун-2» полностью в «ручном» режиме, пишет «Синьхуа».

В апреле 2017 г. с одного из китайских космодромов будет осуществлен запуск ракеты-носителя, которая выведет на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-1». Данный аппарат доставит на станцию топливо, а также другие необходимые ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, запуск ракеты-носителя «Long March» с орбитальной станцией «Тяньгун-2» на борту состоялся вечером 15 сентября. Запуск космического аппарата прошел в штатном режиме.