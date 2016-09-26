Пекин, 26 сентября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ, выступая на пресс-конференции в Пекине, подтвердил, что боевые самолеты китайской армии приняли участие в учениях, которые прошли в Тихом океане 25 сентября. Как отметил полковник, маневры над проливом Мияко являлись запланированными и «не направлены на запугивание третьих стран».

mod.gov.cn Учения ВМС КНР

«В запланированных учениях приняли участие более 40 самолетов, в том числе бомбардировщики Н6-К, истребители Су-30, самолеты-заправщики и самолеты, оборудованные комплексами ведения воздушной разведки», — сообщил официальный представитель ВВС НОАК.

Шэнь Цзинькэ отметил, что в ходе маневров боевая авиация нанесла удар по надводным целям потенциального противника, была проведена дозаправка самолетов в воздухе, патрулирование воздушных границ КНР, после чего самолеты вернулись на аэродромы базирования, пишет «Жэньминь Жибао».

Как подчеркнул официальный представитель ВВС НОАК, учения над Тихим океаном «проводятся в соответствии с потребностями ВВС для защиты национального суверенитета, сохранения безопасности и поддержания мирного развития ситуации в регионе».

«ВВС НОАК приступили к постоянному патрулированию своих воздушных границ более трех лет назад. Китай продолжит отстаивать свои законные права и интересы, в том числе в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР продолжит проводить учения, направленные на повышение боевого потенциала страны», — добавил пресс-секретарь ВВС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущие учения ВВС НОАК над акваторией Тихого океана состоялись 12 сентября. Пресс-секретарь ВВС НОАК подчеркнул, что завершившиеся учения входили в ежегодный план боевой подготовки и не являются поводом для нарастания напряженности или милитаризации в регионе.