Вашингтон, 25 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Возвращение к миру в Сирии стало практически невыполнимой задачей. Об этом, как передают «Известия», заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН.

OpenClipart-Vectors Бомбардировка

«На территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок, — заявил Чуркин. — Территорию страны бомбят все кому не лень. Возвращение Сирии к миру стало почти невозможной задачей».

При этом постоянный представитель России при ООН добавил, что Москва больше не согласится на односторонние шаги по Сирии

О необходимости созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации Сирии заявили США, Великобритания и Франция. Мероприятие было включено в официальную работу Совбеза и началось в 11:00 по местному времени (в 18:00 мск).

Как ранее передавало ИА REGNUM, за последние 24 часа на территории Сирии было зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны независимых вооруженных формирований.

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