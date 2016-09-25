Берн, 25 сентября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Жители Швейцарии в ходе прошедшего в стране референдума одобрили поправки в закон, расширяющие полномочия специальных служб. Об этом сообщает в воскресенье, 25 сентября, телеканал ВВС.

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«В ходе референдума 66% проголосовавших поддержали законопроект о расширении полномочий спецслужб страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый закон предоставит разведывательным службам и другим правительственным организациям право вести контроль за сообщениями в интернете, перехватывать телефонные разговоры и устанавливать скрытое видеонаблюдение за подозреваемыми.

Кроме того, жители страны на референдуме проголосовали против повышения государственных пенсий по старости.