Ташкент, 25 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Врио президента Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев доступен для населения через виртуальную приемную, куда можно направлять заявления, жалобы и предложения, сообщает сегодня, 25 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

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Интернет-приемная открыта на правительственном портале республики и доступна по адресу pm.gov.uz.

Кроме того, заявления, жалобы и предложения премьер-министру можно направить, позвонив по телефону (0 800) 210−0000 или на короткий бесплатный номер «1000». Также, о своих проблемах можно уведомить Мирзиёева через региональные партийные отделения партии УзЛиДеП, которая выдвинула премьер-министра кандидатом в президенты.

Напомним, президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов умер на 79-м году жизни.

В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев снял с себя конституционные полномочия врио президента Узбекистана в пользу главы правительства страны Шовката Мирзиёева.

В ходе голосования за кандидатуру Мирзияева проголосовали 100% присутствующих — 147 депутатов нижней палаты парламента и 94 сенатора.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря.