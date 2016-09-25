Париж, 25 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных девушек, которые подозреваются в подготовке теракта в Ницце. Об этом, как передает RT, сообщил источник, близкий к следствию.

Oregon Department of Transportation Арест

«Жительницы Ниццы 17 и 19 лет обсуждали нападение в мессенджере Telegram с джихадистом Рашидом Кассимом, который сейчас находится в Сирии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодых женщин, которых задержали в середине сентября, поместили под стражу.

Источник отмечает, что террористы подталкивали девушек к совершению атак на конкретные объекты, чтобы «отомстить» за недавнюю гибель высокопоставленного члена террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ведется следствие.