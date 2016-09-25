Москва, 25 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Россия не получала предложений от нефтедобывающих стран о сокращении производства черного золота с целью балансировки мирового рынка. Об этом, как передает RT, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Roy Luck Добыча нефти

«К нам никто не выходил с такими предложениями, — сказал министр. — Это, видимо, заявления индивидуальные, надо будет всем вместе собраться и обсудить».

При этом Новак добавил, что для России не станет критичным отсутствие договоренностей о мерах по сокращению добычи нефти.

«Для нас, в принципе, не критично, но мы считаем, что можно было бы ускорить процесс балансировки рынка, — отметил министр. — Это всем выгодно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26−28 сентября в Алжире состоится XV Международный энергетический форум, в рамках которого пройдут неформальные переговоры членов ОПЕК и отдельных стран. В ходе обсуждений планируется найти пути решения для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.

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