Лондон, 25 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. «Глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил, что США использует угрозу со стороны Северной Кореи как предлог для наращивания своего военного присутствия в Азии, а его заместитель Сергей Рябков сказал, усилия по сокращению количества ядерных боеголовок по всему миру будет бесплодным, если США не согласятся «сдать назад» в своих планах по созданию системы противоракетной обороны».

JO1 Gawlowicz Война

Корреспондент газеты Пол Бэчелор присоединяется к словам Рябкова о том, что «члены НАТО продолжают наращивать свой противоракетный потенциал в Европе как часть их так называемого поэтапного адаптивного подхода».

«Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу размещения стратегической военной инфраструктуры в непосредственной близости от наших границ, так как это влияет на наши интересы в сфере безопасности, — цитирует журналист российского дипломата. — Москва продолжает внимательно следить за ситуацией и не прекратит своих попыток разъяснения неизбежных и нежелательных последствий реализации американского проекта.

Бо́льшая часть разногласий возникает вокруг нового ракетного щита, дислоцируемого в Восточной Европе. США настаивают на том, что эти ракеты нацелены на предотвращение иранской угрозы, а не нападения со стороны России. Но русские не считают, что это на самом деле так».

«Планируемое развертывание США системы ПРО в Южной Корее у Москвы также вызывает подозрения, что Соединенные Штаты пытаются расширить свое военные присутствие в Азии» — подчеркивает автор.