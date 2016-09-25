Ереван, 25 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В городе Ахтала Лорийской области Армении 24 сентября прошел один из самых ожидаемых и вкусных армянских кулинарных мероприятий — фестиваль хороваца (шашлыка). В восьмом традиционном фестивале приняли участие представители общественных организаций, учебных центров, ресторанов и повара со всей Армении. Фестиваль порадовал гостей и участников необычной организацией, насыщенной программой, а также традиционными конкурсами, где рестораны состязались в трех номинациях — «Лучший внешний вид», «Лучшая идея» и «Лучший вкус».

Фестиваль набирает популярность

В импровизированной пресс-конференции под открытым небом руководитель общественной организации «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций» Седрак Мамулян подчеркнул, что восьмой традиционный фестиваль шашлыка посвящен 25-летию независимости Армении.

«В фестивале принял участие правнук Микаэла Арамянца. Именно в его доме была пописана декларации о независимости Первой республики. Господин Джаноев сам вручил награды победителям фестиваля», — подчеркнул Мамулян.

По его словам, с каждым годом число участников фестиваля растет. «Вы здесь увидели людей, представляющих различные социальные слои населения, которые были совершенно открыты в общении друг с другом. Я хочу поблагодарить все наше общество за то, что фестиваль становится все более и более популярным, и люди не просто принимают участие в мероприятии, но и пытаются оказать содействие в его организации», — отметил Мамулян.

Награды победителям фестиваля также вручил президент Российской ассоциации барбекю, судья международной категории по барбекю Артем Енгоян, который в своей речи отметил, что для него это важный день и важное мероприятие. Енгояну в этом году удалось участвовать в фестивале шашлыка впервые.

«Это для меня 19-е по счету судейство. Я был на различных мероприятиях в различных странах мира, начиная от чемпионатов мира, до национальных первенств. Это было одним из самых сложных для меня судейств, так как в интервале трех минут жюри из 8 человек мужественно испробовало 22 блюда», — отметил Енгоян.

Правнук популярного мецената Микаэла Арамянца о фестивале

Одним из самых почетных гостей фестиваля стал проживающий в Лондоне правнук знаменитого армянского мецената Микаэла Арамянца — Александр Джаноев, который рассказал, что мероприятие стало для него большим открытием. «Я и раньше был в Ахтале, мне очень нравится этот город, а фестиваль действительно фантастичен. Здесь столько людей… Организация мероприятия находится на очень высоком уровне. Мне также нравится идея живой музыки на фестивале», — отметил Джаноев.

Он добавил, что жители Ахталы очень дружелюбны, подчеркнув, что чувствует себя как дома.

Шашлык объединяет всех

В этом году фестиваль посетило огромно количество людей со всей Армении и зарубежные гости, которые с удовольствием наслаждались теплой атмосферой мероприятия — современной рок-музыкой, колоритными павильонами, и, конечно же, изобилием вкуснейшего шашлыка.

Ереванка Ани Навасардян впервые как в Ахтале, так и на фестивале шашлыка. «Мне очень нравится музыка, которая сегодня здесь звучит, и в целом, я очень впечетлена мероприятием», — сказала она.

Еще один гость фестиваля молодой студент из Еревана Левон Мартиросян отметил, что посещает мероприятие уже второй год. «В этом году фестиваль проводится с еще большим размахом. Также радует, что в этом году организаторы мероприятия пригласили интересных музыкантов, исполняющих живую музыку», — добавил Левон. По его словам, улучшилось и качество представленных блюд.

В свою очередь один из участников фестиваля шеф-повар ресторана «Амов кет» («Вкусная точка») в Ахтале Арсен Товмасян рассказал, что каждый год принимает участие в мероприятии. «Я принимаю участие почти во всех гастрономических фестивалях нашей страны», — отметил он.

По его словам, в кулинарных конкурсах он завоевал одну золотую и две бронзовые медали. «Сегодня мы представляем здесь шашлыки из рыбы, телячьего языка, чего нет ни в одном павильоне, а также шашлыки из куриной грудки и особенный бараний шашлык с различными травяными приправами», — добавил Товмасян.

Другой участник фестиваля, шеф-повар ресторана «Тцирани» Артак Манукян отметил, что их заведение представлено на фестивале шашлыка впервые. «Здесь мы представили шашлыки из свинины, телятины, баранины и куриных крылышек. Сейчас мы ждем оценки конкурсного жюри, и надеемся, что нам повезет» — сказал Манукян.

Он отметил, что шашлык в их ресторане готовится без использования различных добавок.