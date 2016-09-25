Калужские предприятия превращают реку Ока в помойку: прокуратура
Калуга, 25 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Калугаспецавтодор» сливает сточные вод в реку Ока в Калуге, хотя не имеет законного права пользоваться этим водным объектом, сообщила сегодня, 25 сентября, корреспонденту ИА REGNUM помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Щербакова.
По ее словам, на данном предприятии отсутствуют очистные сооружения на выпусках ливнестоков и сточные воды прямиком поступают в Оку без очистки. Также загрязняет своими отходами реку и калужский завод телеграфной аппаратуры.
По постановлению природоохранного прокурора руководство обоих предприятий привлечено к административной ответственности и оштрафовано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городской черте Калуги уровень загрязнения реки Ока превышает норму в 480 раз. Так, в районе Яченского водохранилища областного центра норма по микробиологическим показателям возле лодочной станции со стороны бора превышена в 140 раз. На Верхней Вырке нормативы превышены 12,4 раза, на Нижней Вырке — в 2,7 раза, на сероводородных озерах — в четыре раза, на Резвани — в 12 раз. По мнению специалистов, все эти водоемы также страдают и от соседства с жилым фондом.