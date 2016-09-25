Калуга, 25 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Калугаспецавтодор» сливает сточные вод в реку Ока в Калуге, хотя не имеет законного права пользоваться этим водным объектом, сообщила сегодня, 25 сентября, корреспонденту ИА REGNUM помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Щербакова.

Clker-Free-Vector-Images Загрязнение воды

По ее словам, на данном предприятии отсутствуют очистные сооружения на выпусках ливнестоков и сточные воды прямиком поступают в Оку без очистки. Также загрязняет своими отходами реку и калужский завод телеграфной аппаратуры.

По постановлению природоохранного прокурора руководство обоих предприятий привлечено к административной ответственности и оштрафовано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городской черте Калуги уровень загрязнения реки Ока превышает норму в 480 раз. Так, в районе Яченского водохранилища областного центра норма по микробиологическим показателям возле лодочной станции со стороны бора превышена в 140 раз. На Верхней Вырке нормативы превышены 12,4 раза, на Нижней Вырке — в 2,7 раза, на сероводородных озерах — в четыре раза, на Резвани — в 12 раз. По мнению специалистов, все эти водоемы также страдают и от соседства с жилым фондом.