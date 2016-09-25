Лондон, 25 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия несет ответственность за затягивание сирийского конфликта. Об этом Джонсон заявил в интервью ВВС, опубликованном сегодня, 25 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон заявил, что Москва несет ответственность за затягивание сирийского конфликта и российские военные якобы могли совершить военные преступления, выполнив «бомбардировку гуманитарного конвоя».

Стоит отметить, что Джонсон с каким-то странным опозданием сделал это заявление, так как из США такие же обвинения в адрес России прозвучали ещё несколько дней назад.

Видимо, Джонсон решил, что лучше поздно, чем никогда и повторил обвинения американского Госдепа в адрес России. Для пущего драматизма глава британского МИД добавил фразу о том, что Россия делает войну в Сирии «еще более ужасной», якобы лишая жизни невинных людей из гуманитарного конвоя.

Напомним, российская сторона представила данные объективного контроля, согласно которым ни самолеты ВКС России, ни ВВС Сирии не находились в районе, где был атакован гуманитарный конвой ООН. Более того, в этом районе находился американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Predator, который вылетел с турецкой авиабазы «Инджирлик». Этот БПЛА способен наносить ракетные удары по наземным целям.