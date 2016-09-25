Киев, 25 сентября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко преувеличил информацию о встрече с президентом США Бараком Хуссейном Обамой. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает телеканал RT.

White House Pete Souza Пётр Порошенко и Барак Обама

Порошенко был в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Администрация президента Украины заявила, что у Порошенко состоялся долгий и предметный разговор с Обамой.

Однако, ряд СМИ сообщил, что на самом деле Порошенко увиделся с Обамой на приеме у генерального секретаря ООН и перекинулись парой фраз «на ногах».

Корреспондент газеты Wall Street Journal Кэрол Ли так описала этот момент: «Перед этим он (Обама, прим. ред.) наткнулся на президента Порошенко и коротко поговорил с ним».