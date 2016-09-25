Калуга, 25 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко строит кондитерские фабрики под Калугой и Челябинском, сообщает официальный сайт общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия», со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

По словам Азарова, чтобы избежать скандальных пересудов в Киеве, президент Порошенко оформил свои новые кондитерские фабрики в России на тестя и тёщу, которым уже за восемьдесят лет. Курирует строительство лично супруга украинского президента Марина Порошенко. Есть также свидетели, готовые подтвердить, что, как минимум, дважды в этом году Марина Порошенко посещала строящиеся объекты, въезжая в Российскую Федерацию, как Марина Переведенцева (это девичья фамилия супруги главы Украины).

Кстати, по версии издания, существующая в Липецке кондитерская фабрика «Рошен», приносит её владельцу Петру Порошенко до 15 миллионов долларов прибыли в год,

Между тем, на запрос корреспондента ИА REGNUM в администрации Калужской области не подтвердили, но и не опровергли информацию экс-премьера Украины Николая Азарова о строительстве в регионе кондитерской фабрики Петра Порошенко.

Впрочем, осведомленность бывшего украинского премьера Николая Азарова по вопросу строительства кондитерской фабрики семейства Порошенко в Калужской области объяснима. Известно, что уроженец Калуги Николай Азаров продолжает поддерживать дружеские связи с местными властями и несомненно, хорошо знаком с экономической ситуацией в калужском регионе.