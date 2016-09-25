Архангельск, 25 сентября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Архангельске состоялся «Art Arctiс Forum», который объединил творческих людей из разных стран. В основном, художники представляли Норвегию и Россию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кошечко Бабушка с вязанием покорила сердца многих архангелогородцев

Главными площадками форума «Современное искусство на Европейском Севере» стали зал регионального отделения Союза художников России, историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы» и САФУ.

Организаторами форума выступили региональное отделение Союза художников России и Arctic Art Institute.

На открытии форума председатель регионального отделения Союза художников Россиии Ольга Попова акцентировала внимание на культурном взаимодействии:

«Меня спрашивают: «Что такое форум? Для чего он?». На мой взгляд, это площадка взаимодействия, коммуникации, налаживания контактов для того, чтобы в будущем эти контакты переросли в серьезные проекты», — сказала она.

По словам министра культуры Архангельской области Вероники Яничек, на форуме дебютные проекты местных художников и музыкантов демонстрируются вместе с работами опытных европейских коллег.

«Такие события направлены на обмен опытом и знаниями и очень важны как для поддержки и развития самих творцов, так и современного искусства в целом», — подчеркнула она.

В программе форума были представлены выставки, концерты, семинары, дискуссии на различные темы, которые волнуют творческих людей в России и Скандинавии. Это и условия труда художников, их участие в освоении городского пространства, сохранение архитектурных традиций и многое другое.

«Впервые на форуме была заявлена еще одна тема, которая не поднималась ранее — это дизайн на Севере, сохранение традиций, новые направления, — рассказала один из организаторов мероприятия Екатерина Шарова».

Отметим, что на музее ИЗО в Архангельске появилась интересная картина, выполненная в технике стрит-арт — бабушка в традиционном для Русского Севера костюме вяжет вязание с северным узором, а в углу на это взирает нарисованный кот. Авторы проекта — группа «Множество», авторы еще нескольких рисунков на домах в городе.

«Современный стрит-арт это еще один способ привлечь внимание к сохранению культуры на Севере, — считает Екатерина Шарова. — А у нас есть что сохранять, ведь именно в поморских деревнях осталась еще та самобытность, заложенная несколько веков назад. Обратите внимание на костюмы и платья, которые можно найти в бабушкиных сундуках, все ткани заморские, привезенные из Европы, из скандинавских стран. Сейчас мы также объединяем творческие силы для развития».

Поддержку форуму оказали Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельский краеведческий музей, национальный парк «Русская Арктика», почетное консульство Норвегии в Архангельске, региональный туристско-информационный центр, Goethe Institut, Vederlagsfondet и Bergen Kommune.