Шампейн, США, 25 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В студенческом городе Иллинойского университета в городе Шампейн (США, штат Иллинойс) произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные СМИ.

Charles Knowles Дым от выстрела

Сообщается, что руководство Иллинойского университета предупредило студентов об опасности и просило не приближаться к месту, где произошла стрельба.

Официальные данные о жертвах или пострадавших в результате стрельбы не поступали. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что ранения получили девять человек.

Мотивы нападавшего не известны. Информация уточняется.