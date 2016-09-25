Москва, 25 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой проверить первую в России фотовыставку Джока Стерджеса «Без смущения», где демонстрируются фотографии обнаженных несовершеннолетних детей. Об этом накануне, 24 сентября, пишут «Известия».

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Кузнецова назвала выставку «жуткой», так как работы Стерджеса ранее были признаны Роскомнадзором «детской порнографией». Она выразила сожаление, что подобная выставка стала частью «культурной» жизни Москвы.

Детский омбудсмен отметила, что уже прошли переговоры с прокуратурой о необходимости организации прокурорской проверки данной выставки. Кузнецова напомнила, данная выставка попадает под статью 28.4 Кодекса об административных правонарушениях. Наказание по этой статье предусматривает до 5 млн рублей штрафа или приостановку деятельности до 90 суток с конфискацией материала.

Член Совета Федерации Елена Мизулина призвала закрыть выставку «Джок Стерджес. Без смущения», так как в ней усматриваются признаки детской порнографии.

В свою очередь, организаторы выставки уже заявили, что не будут сворачивать мероприятие. Представители Центра фотографии им. братьев Люмьер, где проходит выставка «Джок Стерджес. Без смущения», заявили, что в мире множество фотографов обращаются к обнаженной натуре, а люди, которые выступают против этой выставки, скорее всего, даже не были на ней.