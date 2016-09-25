Калуга, 25 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Более 5 тысяч калужан принимают сегодня, 25 сентября, участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации — 2016». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM соревнования проходят на улице генерала Попова.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На дистанции.

По информации калужской областной федерации легкой атлетики, на старты от 350 метров до 8 километров вышли: детсадовцы и чиновники, школьники и студенты, депутаты и сотрудники силовых структур — все, кто любит бег и стремится к здоровому образу жизни.

Победители и призеры соревнования в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России, а дошколята получат «сладкие» призы.