Мадрид, 25 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. «В ООН идет яростная подковерная борьба: члены Совета Безопасности определяются с тем, кто будет выдвинут кандидатом на место заканчивающего свой срок Пан Ги Муна. Разговоры о прозрачности борьбы претендентов — это, как обычно, для бурления прессы. По-настоящему все решается в стороне от глаз общественности — между пятью членами СБ, имеющими право вето: США, РФ, КНР, Францией и Великобританией».

sanjitbakshi Флаг ООН

«По неписаному закону ротации территорий, от которых избирается глава ООН, президентом организации должен стать кто-то из Восточной Европы — политики из бывших стран Варшавского договора или даже экс-советских республик. Среди возможных кандидатур сейчас наиболее высоко котируются глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, болгарка Ирина Бокова, руководящая в настоящий момент ЮНЕСКО, бывший главный дипломат Сербии Вук Еремич, его македонский коллега Срджан Керим или исполняющая обязанности премьер-министра Молдавии Наталья Герман, — размышляет корреспондент издания Хавьер Ансорена.

«Однако если рассматривать весь круг кандидатов, лучшие шансы у экс-премьера Португалии Антонио Гуттериша. Вот только он не устроит Россию, которая наверняка наложит вето. Путина устроила бы Бокова, скорее всего, но именно поэтому ее не пропустят США», — заключает автор.