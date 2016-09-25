Амман, 25 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Иорданский писатель и журналист Нахид Хаттар убит в Аммане тремя выстрелами в голову. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные СМИ.

Ed Schipul Выстрел

Сообщается, что убийство было совершено прямо у входа во Дворец правосудия в самом центре иорданской столицы. Хаттар скончался на месте.

Стрелявший уже задержан полицией. Правоохранители выясняют его личность и мотивы.

Хаттар в своих произведениях довольно критично отзывался об исламе и нередко высмеивал эту мировую религию. Иорданский суд приговорил Хаттара к тюремному заключению за публикацию в одной из социальных сетей некой карикатуры, которую суд расценил, как оскорбление ислама.

Находясь в тюрьме Хаттар неоднократно получил угрозы от исламистских террористических группировок.