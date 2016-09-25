Будапешт, 25 сентября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В центре Будапешта (Венгрия) прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает CBS.

Niklas Freidwall Взрыв

Сообщается, что взрыв прогремел на первом этаже одного из торговых помещений в центре Будапешта. Рядом с местом взрыва расположена музыкальная академия Ференца Листа.

На место прибыли сотрудники спасательных служб и правоохранители. Известно, что в результате взрыва есть пострадавшие. Точное их число не известно.

По предварительным данным причиной взрыва могла стать утечка газа.

Информация уточняется.