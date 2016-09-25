И вновь стрельба: 8 человек были расстреляны в Балтиморе
Балтимор, США, 25 сентября, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали во время стрельбы в восточной части американского города Балтимор. Трое неизвестных открыли огонь по случайным прохожим вечером субботы, 24 сентября, сообщает портал WBAL Baltimore со ссылкой на городскую полицию.
Трагедия произошла около 20:30 на перекрестке Гринмаунт авеню и Престон-стрит. По словам комиссара полиции Балтимора Кевин Дэвиса, один из стрелявших вышел из переулка, еще двое поднимались вверх по улице, постоянно стреляя в группы людей.
Это была преднамеренная спланированная акция. «Эти люди должны сидеть в тюрьме… и мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы идентифицировать их», — заявил Дэвис.
Всего во время стрельбы пострадали восемь человек: шестеро мужчин, женщина и трехлетний ребенок. По предварительным данным, пострадавшие смогут выжить после полученных ранений.
«Эти люди хотели быть убийцами сегодня, но не были успешными в этом», — сообщил начальник отдела полиции по связям со СМИ TJ Смит. По словам чиновника, трехлетняя девочка и ее отец находились вдалеке от основной группы пострадавших, тем не менее стрелявшие целились и в нее.
Полиция ведет поиск преступников. Сообщается, что один из них было вооружен ружьем и еще двое — пистолетами.