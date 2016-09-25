Балтимор, США, 25 сентября, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали во время стрельбы в восточной части американского города Балтимор. Трое неизвестных открыли огонь по случайным прохожим вечером субботы, 24 сентября, сообщает портал WBAL Baltimore со ссылкой на городскую полицию.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Трагедия произошла около 20:30 на перекрестке Гринмаунт авеню и Престон-стрит. По словам комиссара полиции Балтимора Кевин Дэвиса, один из стрелявших вышел из переулка, еще двое поднимались вверх по улице, постоянно стреляя в группы людей.

Это была преднамеренная спланированная акция. «Эти люди должны сидеть в тюрьме… и мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы идентифицировать их», — заявил Дэвис.

Всего во время стрельбы пострадали восемь человек: шестеро мужчин, женщина и трехлетний ребенок. По предварительным данным, пострадавшие смогут выжить после полученных ранений.

«Эти люди хотели быть убийцами сегодня, но не были успешными в этом», — сообщил начальник отдела полиции по связям со СМИ TJ Смит. По словам чиновника, трехлетняя девочка и ее отец находились вдалеке от основной группы пострадавших, тем не менее стрелявшие целились и в нее.

Полиция ведет поиск преступников. Сообщается, что один из них было вооружен ружьем и еще двое — пистолетами.