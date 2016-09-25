Сана, 25 сентября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. В результате авиаудара арабской коалиции в провинции Ибб на юго-западе Йемена погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник среди местных жителей.

Stefano Brivio Траурная свеча

По словам собеседника, удар был нанесен по жилому зданию, после чего погибли глава управления сельского хозяйства округа Ас-Сабра Мухаммад аль-Джамаи, его жена, трое их детей и еще трое соседей. Также девять человек пострадали. Все погибшие и раненные являются местными жителями. Военных позиций рядом с домом, по которому пришелся удар, нет, подчеркнул источник издания.

Ранее ИА REGNUM писало, что 22 сентября ВВС Саудовской Аравии вместе с союзниками совершили ракетные удары по жилому кварталу в городе Ходейда. В населенном пункте находились лидеры повстанцев-хуситов. По свидетельства медицинских работников, удар пришелся по дом, где проживали рабочие. В результате авиаудара погибли по как минимум 26 человек, еще 60 получили ранения.

В 2011 году в Йемене произошла смена власти, а с 2014 года идет вооруженный конфликт. Стороны конфликта: повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии против выступают правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Повстанцы сейчас держат под контролем территории на севере Йемена и столицу Сана, где им удалось создать свои органы власти. Саудовские ВВС и их союзники регулярно наносят авиаудары по позициям повстанцев, в результате чего гибнут мирные жители. Согласно данным ООН, начиная с марта 2015 года в Йемене погибло около 3,5 тыс человек.