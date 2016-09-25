Киев, 25 сентября, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Данные по количеству военнослужащих, содержащихся в плену на территории ДНР и ЛНР, занижены более, чем в два раза. На территории Донбасса содержится 245 пленных украинцев, заявила народный депутат от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, осужденная ранее за причастность к убийству российских журналистов и помилованная российским президентом. Интервью с депутатом публикует телеканал «112 Украина» в субботу, 24 сентября.

chap15 В плену

В случае если правительство Украины намерено проводить обмен военнопленными по формуле «всех — на всех», то нужно проводить «инвентаризацию людей», считает Савченко.

«Список, который я собираю, — более 245. Все эти данные очень сильно не доведены до конца» — пояснила народный депутат.

Необходимо также открыть гуманитарную миссию, в рамках которой тюрьмы на обеих сторонах будут открыты для проверки медицинского состояния людей, чтобы можно было окончательно установить количество пленных. Кроме того, следует выявить все захоронения, а также окончательно установить число живых, пленных и пропавших без вести.

Опубликованные накануне данные СБУ сильно отличаются от представленных Савченко. Так, по данным ведомства, в настоящий момент в плену находятся 111 граждан Украины, из них в российских тюрьмах — девять человек. 499 считаются пропавшими без вести.

Савченко настаивает на том, что обмен заложниками не должен политизироваться. «Этот процесс должен быть разполитизирован. Его нужно убрать из централизованных рук президента, он там просто не нужен, — заявила нардеп. — Это должны делать военные».

Подытоживая свое видение проблемы, помилованная ранее российским президентом Савченко, заявила о том, что, по ее мнению, будет способствовать окончанию войны: «Войну легче закончить, когда в ней будет меньше политики, больше человечности».