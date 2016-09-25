Шарлотт, США, 25 сентября, 2016, 04:50 — ИА Регнум. В сети появилось несколько видеоматериалов, касающихся резонансного убийства полицейскими афроамериканца Кита Скотта, произошедшего 20 сентября в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина. На видео, обнародованном полицией, присутствуют записи с камеры патрульной полиции и с нагрудной камеры одного из офицеров, присутствовавших на месте преступления. Ранее видео с места событий опубликовала жена убитого. Ни в одном видеофрагменте в руках застреленного не видно оружия.

mosaic36 Кровь

Как следует из опубликованных материалов, выйдя из машины по требованию полицейских, Скотт начал медленно пятиться назад. Он не делал резких движений, его руки, разведены в стороны и опущены вниз, в них незаметно никакого оружия.

Между тем из видеозаписи, выложенной в сеть женой убитого, слышно, как офицер полиции несколько раз требует от Скотта бросить пистолет, после чего слышны звуки четырех выстрелов.

Как сообщил департамент полиции Шарлотта, убитый полицейскими был источником «неминуемой физической угрозы».

Примечательно, что еще одно опубликованное видео было снято с нагрудной камеры не стрелявшего полицейского, а его коллеги, большую часть времени прятавшегося за машиной. Застреленный попадает в объектив камеры только после того, как к нему, уже упавшему, подбегают полицейские. Мужчина был еще жив и стонал, но вместо оказания первой помощи, полицейские спешат надеть на смертельно раненого наручники и оставляют его лежать на асфальте.

Ранее сообщалось, что убийство темнокожего спровоцировало массовые акции протеста, шедшие в течение двух ночей. Во время беспорядков неизвестным смертельно ранен был один из участников митинга. 22 сентября в Шарлотт был установлен режим чрезвычайного положения.