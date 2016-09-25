Дамаск, 25 сентября, 2016, 04:33 — ИА Регнум. 28 раз за сутки режим прекращения огня в Сирии нарушался вооруженными формированиями в провинциях Латакия, Хомс, Дамаск и Алеппо. О зафиксированных нарушениях говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

В сообщении отмечается, что независимые вооруженные формирования 16 раз нарушили режим перемирия в провинции Дамаска. Здесь террористы обстреляли населённые пункты Блелие, Хараста, Хауш-Насри, Джаубар, Хутейта-Эль-Джараш, Хауш-Эль-Фара, Дума и Кабун. Также девять раз режим прекращения огня нарушался раз — в Алеппо, два раза — в Латакии и один раз — в Хомсе.

Сообщается, что за сутки к процессу перемирия в Сирии присоединились еще шесть населенных пунктов. Таким образом, их количество увеличилось до 661.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в Алеппо ситуация значительно ухудшилась в последние 48 часов, вопреки усилиям международного сообщества по восстановлению режима перемирия в Сирии, чем обеспокоены представители ЕС.