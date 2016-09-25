Брюссель, 25 сентября, 2016, 03:58 — ИА Регнум. В ЕС беспокоятся из-за ситуации в Алеппо, которая обострилась в течение последних двух дней. Обстановка «накалилась», вопреки усилиям международного сообщества по восстановлению режима перемирия в Сирии. Об этом вечером в субботу, 24 сентября, заявили глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и член ЕК по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС.

Global Panorama Сирийский флаг

В документе говорится, что обострение ситуации и продолжающиеся страдания мирного населения Сирии произошли по нескольким причинам. Это и беспорядочные военные бомбардировки, и обстрелы и нападения, и лишения гуманитарной помощи. Все это привело к перекрытию снабжения водой большинства граждан в Алеппо.

«Это является недопустимым нарушением международного гуманитарного права», — отмечается в совместном заявлении Могерини и Стилианидеса, а также говорится о том, что все это создает риск отстранения от согласованного урегулирования сирийского конфликта.

Так, в коммюнике подчеркивается, что все, кто имеет влияние на официальные власти и на вооруженную оппозицию, должны максимально воздействовать на стороны конфликта, чтобы прекратить атаки, начать поставки гуманитарной помощи и вновь вернуться за стол переговоров под эгидой ООН в Женеве.

Напомним, что 17 сентября коалиция, возглавляемая США, нанесла четыре авиаудара по подразделениям сирийской правительственной армии, в результате чего погибло более 60 человек, пострадали еще более ста. Позже боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили контроль над территорией. В США же назвали авиаудары по официальным войскам «ошибкой». Как ранее передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что эта атака была преднамеренной.

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